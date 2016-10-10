WBO лишит Фьюри титула чемпиона, если он не объяснит срыв боя с Кличко

Всемирная боксерская организация (WBO) намерена лишить чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри титула, если он в течение 10 дней не объяснит перенос боя Владимиром Кличко, сообщает BBC. От британца ждут объяснений в связи с паузой в выступлениях, нарушении контракта и употреблении запрещенных веществ. Ранее боксер признался в употреблении кокаина на протяжении последних нескольких месяцев.

Фьюри завоевал четыре чемпионских пояса, победив в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко. Впоследствии он отказался проводить защиту титула IBF и был его лишен. В этом году у него должен был состояться реванш с Кличко, однако бой несколько раз переносился из-за травм Фьюри.