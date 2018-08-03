WBO готова санкционировать поединок Джошуа и Усика

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал слухи о возможном бое своего клиента с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа​.

- В WBO дали понять, что предоставят Усику статус супер-чемпиона организации, - цитирует BoxingScene Красюка. - Согласно правилам WBO обладатель такого звания может претендовать на поединок с чемпионом мира по версии WBO на категорию выше, которым является Энтони Джошуа. Таким образом, у Александра есть право сразиться с Джошуа.