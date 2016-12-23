WBC в ближайшее время объявит первые результаты по делу Поветкина

Всемирный боксерский совет (WBC) в ближайшее время объявит первые результаты по делу о применении допинга россиянином Александром Поветкиным.

– Мы не можем как-либо комментировать ситуацию, пока идет разбирательство, – приводит ТАСС слова президента WBC Маурисио Сулеймана. – Все допинг-пробы будет исследованы, а их результаты будут приложены к делу. Думаю, в ближайшее время уже будут первые новости относительно данного расследования.

17 декабря было объявлено, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное Всемирным антидопинговым агентством вещество остарин. Из-за этого WBC отказался санкционировать титульный бой Поветкина в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна. Стиверн позднее отказался от поединка с россиянином. Сегодня появилась информация, что концентрация запрещенного вещества остарина в допинг-пробе Поветкина составила всего 10 пикограмм на миллилитр.

Андрей Рябинский: "В новой пробе Поветкина допинга нет"