22:39 23 декабря | БОКС — Профессиональный

WBC в ближайшее время объявит первые результаты по делу Поветкина

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Всемирный боксерский совет (WBC) в ближайшее время объявит первые результаты по делу о применении допинга россиянином Александром Поветкиным.

 
Александр ПОВЕТКИН.Сыворотка правды для Поветкина

– Мы не можем как-либо комментировать ситуацию, пока идет разбирательство, – приводит ТАСС слова президента WBC Маурисио Сулеймана. – Все допинг-пробы будет исследованы, а их результаты будут приложены к делу. Думаю, в ближайшее время уже будут первые новости относительно данного расследования.

17 декабря было объявлено, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное Всемирным антидопинговым агентством вещество остарин. Из-за этого WBC отказался санкционировать титульный бой Поветкина в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна. Стиверн позднее отказался от поединка с россиянином. Сегодня появилась информация, что концентрация запрещенного вещества остарина в допинг-пробе Поветкина составила всего 10 пикограмм на миллилитр.

Андрей Рябинский: "В новой пробе Поветкина допинга нет"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3902910

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