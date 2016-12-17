21:26 17 декабря | БОКС — Профессиональный

WBC узнал о положительной пробе Поветкина за 20 часов до боя со Стиверном

0
0
0

WBC узнал о положительной допинг-пробе боксера Александра Поветкина за 20 часов до начала его боя против канадца Бермейна Стиверна. У россиянина был найден запрещенный препарат остарин. В итоге поединок был отменен.

"WBC узнал о результате тестирования Поветкина примерно за 20 часов до запланированного боя против Стиверна", - говорится в заявлении организации.

В мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее ВАДА и WBC оправдали россиянина.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ