WBC узнал о положительной пробе Поветкина за 20 часов до боя со Стиверном

WBC узнал о положительной допинг-пробе боксера Александра Поветкина за 20 часов до начала его боя против канадца Бермейна Стиверна. У россиянина был найден запрещенный препарат остарин. В итоге поединок был отменен.

"WBC узнал о результате тестирования Поветкина примерно за 20 часов до запланированного боя против Стиверна", - говорится в заявлении организации.

В мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее ВАДА и WBC оправдали россиянина.