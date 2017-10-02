WBC разрешил провести бой-реванш между Головкиным и Альваресом

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурусио Сулейман сообщил, что организация санкционировала проведение реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Ожидается, что бой состоится 5 мая 2018 года.

- Сегодня WBC санкционировал второй бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, бой, который хочет увидеть весь мир, которого хотят боксеры – об этом решении мы объявили публично, - приводит sports.kz слова Сулеймана. - Геннадий ждал два года выхода на большую сцену, это случилось 16 сентября в бою с Канело. Он вышел на ринг с зеленым поясом и защищал его в одном из лучших боев, который мы видели за последние годы.

Напомним, Головкин и Альварес провели 12-раундовый поединок. Решение судей было ничейным, казахстанец остался чемпионом по версиям WBA, WBC и IBF. Судейские оценки вызвали многочисленные споры среди болельщиков и экспертов, которые склоняются к тому, что Головкину необходимо было присудить победу.