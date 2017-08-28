WBC продолжает рассмотрение апелляции Поветкина

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что российский тяжеловес Александр Поветкин пока не может вернуться в рейтинг организации, поскольку рассмотрение его апелляции продолжается. Напомним, в апреле боксер оспорил отстранение и штраф со стороны WBC, которые были наложены на него из-за повторного нарушения антидопинговых правил.

- Поветкин пока не может быть возвращен в рейтинги, - цитирует ТАСС Сулеймана. - Мы продолжаем рассмотрение его апелляции, находимся на связи с его адвокатом. Соответственно, отстранение пока сохраняется.

Отметим, что летом решение о возвращении Поветкина в свои рейтинги приняли WBA, WBO и IBF.