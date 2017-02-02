WBC огласит решение по делу Поветкина в ближайшие дни

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что совет огласит решение по делу боксера Александра Поветкина об употреблении допинга в ближайшие дни. Сегодня стало известно, что допинг-проба "Б" россиянина дала положительный результат на остарин. Проба "А" была взята у Поветкина 6 декабря перед боем против американца Бермейна Стиверна. По информации промоутера Андрея Рябинского, остарин был обнаружен в минимальной концентрации.

- WBC огласит решение по Поветкину в ближайшие дни, - приводит ТАСС слова Сулеймана.