19:35 2 февраля | БОКС — Профессиональный

WBC огласит решение по делу Поветкина в ближайшие дни

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Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что совет огласит решение по делу боксера Александра Поветкина об употреблении допинга в ближайшие дни. Сегодня стало известно, что допинг-проба "Б" россиянина дала положительный результат на остарин. Проба "А" была взята у Поветкина 6 декабря перед боем против американца Бермейна Стиверна. По информации промоутера Андрея Рябинского, остарин был обнаружен в минимальной концентрации.

- WBC огласит решение по Поветкину в ближайшие дни, - приводит ТАСС слова Сулеймана.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3992945

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