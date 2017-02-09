WBC не будет делать резких заявлений по ситуации с Поветкиным

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что громких заявлений по ситуации с Александром Поветкиным организация делать не будет. В декабре был сорван бой россиянина за титул чемпиона временного WBC против Бермейна Стиверна из-за положительной допинг-пробы на остарин. В январе положительный результат показала и проба B. Поветкин был исключен из рейтингов WBC.

- WBC не вынесет решения по Поветкину в ближайшее время, поскольку мы продолжаем расследование и не хотели бы делать резких и поспешных заявлений, - цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. - Нам нужно собрать все факты, обсудить все коллегиально. Таким образом, решение будет принято через одну-две недели, на данный момент идет процесс его рассмотрения.