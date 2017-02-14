10:46 | БОКС — Профессиональный

WBC может применить дополнительные санкции к Поветкину

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Александр ПОВЕТКИН: что дальше?Поветкин и "мельдониевое дело". Теперь поможет только магия вуду

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подчеркнул, что организация может применить дополнительные санкции к Александру Поветкину после вердикта суда присяжных.

Ранее коллегия присяжных вынесла вердикт, согласно которому россиянин употреблял мельдоний после того, как это вещество было запрещено. В отношении Поветкина WBC проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

- Мы следим за развитием данного судебного процесса и его итогами, - приводит ТАСС слова Сулеймана. - В ближайшее время мы выпустим официальное решение по данному расследованию.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4020573

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