WBC может применить дополнительные санкции к Поветкину

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подчеркнул, что организация может применить дополнительные санкции к Александру Поветкину после вердикта суда присяжных.

Ранее коллегия присяжных вынесла вердикт, согласно которому россиянин употреблял мельдоний после того, как это вещество было запрещено. В отношении Поветкина WBC проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

- Мы следим за развитием данного судебного процесса и его итогами, - приводит ТАСС слова Сулеймана. - В ближайшее время мы выпустим официальное решение по данному расследованию.