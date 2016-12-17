WBC лишила бой Поветкина и Стиверна статуса титульного

WBC сняла с боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном статус титульного. Причиной стала допинг-проба россиянина, показавшая положительный результат на запрещенный препарат остарин. WBC проведет тщательное расследование обстоятельств дела. Поветкин и Стиверн должны были драться за звание временного чемпиона WBC.
Поединок, несмотря на пробу Поветкина, все же состоится 17 декабря в Екатеринбурге. Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.
Nepobedimiy
блин ну как после этого можно верить в чистоту нашего спорта !!! сейчас посыпяться комментарии , что не только наши жрут эту гадость , да жрут не только наши , но паляться в основном наши !!! Тем более зная какая сейчас ситуация , что за всеми спортсменами российскими во всех видах спорта следят как под микроскопом , ну как так можно тупо палиться !!? это уже даже ни в какие отмазки не лезет ..((( И мы хотим , что бы после всех этих скандалов нам верили , обидно , посадили страну на допинг , руки повырывать этим врачам и менеджерам , кто делает такое со спортсменами ...
10:42
DENGR
Полный писец
10:15
nefanat
писец
10:13