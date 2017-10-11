WBC еще не завершил рассмотрение дела Поветкина

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что совет продолжает рассмотрение допингового дела россиянина Александра Поветкина. В декабре 2016 года боксер должен был выйти на ринг в титульном поединке против временного чемпиона WBC канадца Бермейна Стиверна. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Напомним, в марте он был отстранен на неопределенный срок, а также исключен из рейтинга. В апреле боксер оспорил отстранение и штраф со стороны организации, которые были наложены на него из-за повторного нарушения антидопинговых правил.

- Окончание расследования и возвращение Поветкина в рейтинг? WBC сделает официальное сообщение, как только процесс будет завершен, - цитирует "Р-Спорт" Сулеймана.

Отметим, что летом решение о возвращении Поветкина в свои рейтинги приняли WBA, WBO и IBF. Ближайший бой российского боксера состоится 15 декабря в Екатеринбурге.