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WBA приняла отказ Штурма от титула, Чудинов – претендент на бой за вакантный пояс

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла добровольный отказ немца Феликса Штурма от титула WBA Super во втором среднем весе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на резолюцию организации. По информации источника, россиянин Федор Чудинов стал одним из претендентов на бой за вакантный пояс.

В феврале Чудинов проиграл Штурму в немецком Оберхаузене, лишившись титула чемпиона WBA во втором полусреднем весе. В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у немца после боя, показала наличие запрещенного препарата станозолола, а 12 октября была вскрыта допинг-проба Б.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161019/1111041766.html

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