07:07 | БОКС — Профессиональный

WBA обязала Головкина провести бой с Джейкобсом

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпионп мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина провести бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом. 29-летний боксер недавно защитил свой пояс WBA (Regular). Головкин в субботу нокаутировал британца Келла Брука. После этого казахстанец заявил о желании встретиться с его соотечественником Билли Джо Сондерсом, и тот принял этот вызов.

"Джейкобс и Головкин – 120 дней на переговоры", - написал в своем твиттере глава WBA Жилберту Мендоза.

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