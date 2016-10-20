01:09 | БОКС — Профессиональный

WBA не будет аннулировать итог второго боя между Чудиновым и Штурмом

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не будет аннулировать результат второго боя между немцем Феликсом Штурмом и россиянином Федором Чудиновым, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на промоутерскую компанию "Патриот", представляющей интересы Чудинова.

Чудинов в мае 2015 года победил Штурма и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором полусреднем весе, а в феврале 2016-го немец взял реванш, вернув себе чемпионский пояс. В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у немца после боя, показала наличие запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161019/1111041946.html

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