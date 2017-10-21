WBA исключила Ортиса из рейтинга ассоциации

Всемирная боксерская ассоциация (WBC) на своем официальном сайте сообщила о решении исключить Луиса Ортиса из своего рейтинга. Санкции в отношении кубинца приняты в связи с проваленными им допинг-тестами.

После исключения из рейтинга WBC Ортис потерял статус обязательного претендента на титул суперчемпиона, обладателем которого является Энтони Джошуа. Ранее из-за неудачного допинг-теста 38-летний спортсмен был отстранен от боя с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

По итогам тестирования в организме кубинца были обнаружены запрещенные вещества гидрохлоротиазид и хлоротиазид - они классифицируются ВАДА как "маскирующие вещества". В команде боксера заявляют, что препараты попали в организм боксера вместе с лекарствами. У Ортиса не было терапевтического разрешения на прием препарата.