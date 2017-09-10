Вячеслав Шабранский: "Я очень долго ждал боя с Ковалевым"

Вячеслав Шабранский отметил, что в предстоящем бою против Сергея Ковалева намерен продемонстрировать все свои лучшие качества. Поединок украинца и россиянина состоится 25 ноября на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

– Я очень долго ждал боя с Ковалевым, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы показать всем свои лучшие качества на ринге, – цитирует Boxingscene Шабранского. – Я и мой тренер ведем серьезную подготовку к этому бою, чтобы увеличить свои шансы победить столь хорошего оппонента, как Ковалев. Горд представлять США и Украину в предстоящем поединке.