Вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесли на 1 февраля

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что федерации пришлось перенести дату вскрытия допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина, так как команда не смогла присутствовать в ранее назначенную дату. В допинг-пробе российского супертяжеловеса от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном.

– Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы "Б", – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. – Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы "Б" согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений.