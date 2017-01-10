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Вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено на неопределенный срок

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Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация перенесла вскрытие допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина на неопределенный срок. Напомним, что в допинг-пробе российского супертяжеловеса от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказалось от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном.

– Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры, – приводит ТАСС слова Сулеймана.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Вскрытие пробы "Б" должно было состояться 6 января в Лос-Анджелесе (США).

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3928729

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