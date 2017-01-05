23:42 | БОКС — Профессиональный

Вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено

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Вскрытие допинг-пробы "Б" россиянина Александра Поветкина, которое должно было пройти в четверг в лаборатории в Лос-Анджелесе, перенесено на более поздний срок, информирует ТАСС. В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.

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http://tass.ru/sport/3923804

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