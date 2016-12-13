10:38 | БОКС — Профессиональный

Все допинг-пробы Поветкина перед боем со Стиверном - отрицательные

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Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский подчеркнул, что все допинг-пробы российского боксера, взятые перед боем за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с Бермейном Стиверном, дали отрицательный результат. Поединок пройдет 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, что 21 мая Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но поединок был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества мельдония. Позже WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Однако Уайлдер получил травму, и соперником Поветкина за титул "временного" чемпиона мира стал Стиверн.

"Да (все пробы Поветкина - чистые. - Прим. "СЭ"), он готовится к бою, все в порядке. Со Стиверном после той ситуации тоже все в порядке", - приводит ТАСС слова Рябинского.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3866697

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