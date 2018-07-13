Вместе с Гассиевым и Усиком на ринг 21 июля выйдут Чудинов, Бриедис и Мадиев

Определились все боксерские пары, которые выйдут на ринг в программе, предваряющей финал Всемирной боксерской суперсерии. Он состоится 21 июля в "Олимпийском". В финале бой проведут россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.

На ринг 21 июля также выйдут Майрис Бриедис, Федор Чудинов, Денис Шафиков, Андрей Сироткин, Магомед Мадиев и другие.

Полный файткард вечера бокса 21 июля:

– Шахобас Махмудов (2-0), Россия – Малхаз Суджашвили (10-2), Грузия

– Константин Пономарев (34-0), Россия – Сергей Воробьев (6-0), Россия

– Магомед Мадиев (11-0), Россия – Марцело Фабиан Кацерес (17-3), Аргентина

– Сергей Богачук (9-0), Украина – Николаи Гвиниашвили (19-11-4), Грузия

– Владимир Шишкин (6-0), Россия – Андрей Сироткин (15-0), Россия

– Денис Шафиков (39-4-1), Россия – Джон Джемино (17-10-1), Филиппины

– Федор Чудинов (17-2), Россия – Наджиб Мохаммеди (40-5), Франция

– Сесилия Брекхус (33-0), Норвегия – Инна Сагайдаковская (7-0), Россия

– Майрис Бриедис (23-1), Латвия – Брэндон Делорье (11-1-1), Франция

– Мурат Гассиев (26-0), Россия – Александр Усик (14-0), Украина.