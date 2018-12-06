Владимир Минеев: "Фьюри – Уайдер – это как наш бой с Исмаиловым"

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев на фестивале спорта и уличных субкультур в Москве поделился мнением о бое Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. По мнению бойца Fight Nights Global, ничья – справедливый итог. Пояс чемпиона WBC в тяжелом весе остался у Уайлдера.

– Скажу честно, не видел бой в прямом эфире, но посмотрев в записи, получил огромное удовольствие. Это как наш бой с Магомедом Исмаиловым, – сказал Минеев. – Оба спортсмена крутые, известные. Закатили крутой поединок. Я согласен с судьями. Ничья – достойный результат такого поединка. Жду реванша. Он законный. Я даже задумался, может нам с Магой провести поединок по правилам бокса?

На фестивале "Здесь и сейчас" были молодые представители разных направлений и боксеры и грепплеры, и певцы, танцоры, воркаутеры и кстати говоря, уверен, мы бы с Магой были бы актуальны в любом амплуа! Вообще правильно, что молодежь собирается и может самореализовываться. Я поддерживаю такие мероприятия и всегда рад принимать в них участие. (Михаил Потапов).