Владимир Кличко: "Впервые за десять лет я буду претендентом"

Украинец Владимир Кличко отметил, что впервые за десять лет ему придется выйти на ринг в качестве претендента. 29 апреля 2017 года состоится бой с Энтони Джошуа, который пройдет на "Уэмбли". На кону будет стоять чемпионский пояс IBF, которым владеет британец, а также титул WBA.

- Я с нетерпением жду этого боя, так же как и любители бокса по всему миру, - приводит Boxing Scene слова Кличко. - Впервые за последние десять лет я буду в роли претендента. Буду драться с чемпионом, которого я считаю одним из самых талантливых в боксе. Опыт будет противостоять молодости. Я готов к этому вызову!