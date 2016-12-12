12:15 | БОКС — Профессиональный

Владимир Кличко: "Впервые за десять лет я буду претендентом"

0
0
0

Украинец Владимир Кличко отметил, что впервые за десять лет ему придется выйти на ринг в качестве претендента. 29 апреля 2017 года состоится бой с Энтони Джошуа, который пройдет на "Уэмбли". На кону будет стоять чемпионский пояс IBF, которым владеет британец, а также титул WBA.

- Я с нетерпением жду этого боя, так же как и любители бокса по всему миру, - приводит Boxing Scene слова Кличко. - Впервые за последние десять лет я буду в роли претендента. Буду драться с чемпионом, которого я считаю одним из самых талантливых в боксе. Опыт будет противостоять молодости. Я готов к этому вызову!

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ