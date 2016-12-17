Владимир Кличко: "Шансы в бою с Джошуа - 50 на 50"

Боксер Владимир Кличко отметил, что в предстоящем бою с Энтони Джошуа нет фаворитов. Поединок состоится 29 апреля 2017 года на "Уэмбли". На кону будет стоять чемпионский пояс IBF, которым владеет британец, а также титул WBA.

- В прошлом году я не сидел сложа руки и не пил пиво, - приводит Boxing Scene слова Кличко. - Я тренировался и готовился к бою. После 26 лет активной карьеры это необходимо. Шансы в этом бою - 50 на 50. При наших габаритах возраст - это не главное. Для меня этот бой особенный. Не знаю, когда такое еще может произойти.