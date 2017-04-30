09:07 | БОКС — Профессиональный

Владимир Кличко: "Реванш? Возьму время на размышление"

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Украинский боксер Владимир Кличко, уступивший в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отметил, что намерен взять паузу и подумать. По его словам, он не чувствует себя проигравшим.

 
Суббота. Лондон. Решающий апперкот Энтони ДЖОШУА (справа), после которого Владимир КЛИЧКО так и не пришел в себя.Джошуа vs Кличко. Апперкот на все вопросы

Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего украинца 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

- Пока не хочу ничего рассматривать или делать заявления, – цитирует Кличко FP. – Я возьму время на размышления, а потом все вам сообщу. В контракте есть пункт о реванше и я могу им воспользоваться. Однако сейчас ничего анонсировать не собираюсь. 

Я не чувствую себя проигравшим. Хотя я не завоевал титулы, я определенно выиграл, несмотря на то, что проиграл.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Последний Легион

Смачно Кличко так апперкотом приложили! )))))

11:15

alexalex

Еще годика полтора?

10:09

marksan

Старший! Слезай с лисапеда и отомсти за младшего!

09:56

Пряслин

Реванш не нужен. Всё и так ясно. Пора начинать другую жизнь и достойно встречать старость, которая намедни постучалась апперкотом.

09:41

spawn0

Времени у тебя нет больше.

09:13