Владимир Кличко: "Реванш? Возьму время на размышление"

Украинский боксер Владимир Кличко, уступивший в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отметил, что намерен взять паузу и подумать. По его словам, он не чувствует себя проигравшим.
Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего украинца 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.
- Пока не хочу ничего рассматривать или делать заявления, – цитирует Кличко FP. – Я возьму время на размышления, а потом все вам сообщу. В контракте есть пункт о реванше и я могу им воспользоваться. Однако сейчас ничего анонсировать не собираюсь.
Я не чувствую себя проигравшим. Хотя я не завоевал титулы, я определенно выиграл, несмотря на то, что проиграл.
Последний Легион
Смачно Кличко так апперкотом приложили! )))))
11:15
alexalex
Еще годика полтора?
10:09
marksan
Старший! Слезай с лисапеда и отомсти за младшего!
09:56
Пряслин
Реванш не нужен. Всё и так ясно. Пора начинать другую жизнь и достойно встречать старость, которая намедни постучалась апперкотом.
09:41
spawn0
Времени у тебя нет больше.
09:13