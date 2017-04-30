03:58 | БОКС — Профессиональный

Владимир Кличко пока не готов к реваншу с Джошуа

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Украинский боксер Владимир Кличко подчеркнул, что пока не готов проводить матч-реванш с британцем Энтони Джошуа, сообщает Sky Sports. По словам спортсмена, он намерен проанализировать произошедшее. Отметим, что контракт, подписанный сторонами, предусматривает возможность второго поединка.

27-летний британец победил Кличко в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе, нокаутировав соперника в 11-м раунде. Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего Кличко 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

Напомним, что бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе Кличко не выходил на ринг почти 1,5 года. До этого боя олимпийский чемпион 2012 года Джошуа уже дважды защитил титул чемпиона мира IBF.

"СЭ" вел трансляцию поединка

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