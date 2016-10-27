Владимир Кличко: "Перед завершением карьеры проведу еще несколько зрелищных боев"

Украинец Владимир Кличко подтвердил перенос боя за титул IBF с Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что поединок, который был запланирован на 10 ноября, состоится в марте или апреле 2017 года из-за травмы, полученной украинцем.

- Не думал о завершении карьеры после того, как проиграл свои титулы. Я намерен драться до тех пор, пока будет позволять здоровье и мотивация, - приводит ВВС слова Кличко. - Состоится еще несколько зрелищных боев с моим участием. Поединок с Джошуа я хочу провести в марте или апреле. Этот бой станет самым большим в тяжелом весе за долгие годы.