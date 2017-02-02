13:31 2 февраля | БОКС — Профессиональный

Владимир Кличко: "Непривычно быть в роли претендента"

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко в преддверии поединка с британцем Энтони Джошуа отметил, что ему странно быть в роли претендента. Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и WBA.

– Это самое большое испытание, потому что он в определенном смысле является копией меня, – приводит слова Кличко allboxing.ru. – С точки зрения габаритов, заслуг – как раз то, что я говорил об Олимпиаде. И он – чемпион мира в профессионалах. Как я был когда-то. И это немного странно говорить: "Я был". Я был чемпионом. И теперь я вдруг оказался в ситуации, когда я претендент. Для меня это немного непривычно, и это меня мотивирует. Есть ли у меня еще порох или нет? Ответы на эти вопросы появятся 29 апреля.

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