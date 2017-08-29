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15:43 | БОКС — Профессиональный

Владимир Кличко: "Не думал, что Макгрегор будет настолько конкурентоспособным"

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отметил, что не ждал такого хорошего боя в исполнении Конора Макгрегора в поединке против Флойда Мейвезера. Американец победил ирландца техническим нокаутом в 10-м раунде.                     

- Мне кажется, что все ждали победы Мейвезера, - цитирует L'Equipe Кличко. - Лично я не думал, что Макгрегор будет настолько конкурентоспособным. Особенно в первых раундах, где он показал качественный бокс. Он следовал всем правилам бокса. Это был "чистый" бокс. Трудно себе представить, что боец UFC на ринге с непобедимым бойцом будет так хорошо выглядеть.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Romka3101

Владимир,Вам не чем думать

15:53