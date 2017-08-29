Владимир Кличко: "Не думал, что Макгрегор будет настолько конкурентоспособным"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отметил, что не ждал такого хорошего боя в исполнении Конора Макгрегора в поединке против Флойда Мейвезера. Американец победил ирландца техническим нокаутом в 10-м раунде.

- Мне кажется, что все ждали победы Мейвезера, - цитирует L'Equipe Кличко. - Лично я не думал, что Макгрегор будет настолько конкурентоспособным. Особенно в первых раундах, где он показал качественный бокс. Он следовал всем правилам бокса. Это был "чистый" бокс. Трудно себе представить, что боец UFC на ринге с непобедимым бойцом будет так хорошо выглядеть.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция