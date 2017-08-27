Владимир Кличко: "Макгрегор показал хорошие боксерские навыки"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Твиттере призвал общественность смириться с тем, что Флойд Мейвезер завершил боксерскую карьеру, не потерпев ни одного поражения. В ночь на 27 августа американец одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде над чемпионом UFC Конором Макгрегором.
- Как бы то ни было - у Флойда Мейвезера 50 победи и 0 поражений, - написал Кличко. - Макгрегор был дисциплинирован в дебютном бое. Он показал хорошие боксерские навыки.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
How ever, take it, or leave it 50-0 @FloydMayweather made it! @TheNotoriousMMA was disciplined in his debut and showed good boxing skills.– Klitschko (@Klitschko) 27 августа 2017 г.