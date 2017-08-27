Владимир Кличко: "Макгрегор показал хорошие боксерские навыки"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Твиттере призвал общественность смириться с тем, что Флойд Мейвезер завершил боксерскую карьеру, не потерпев ни одного поражения. В ночь на 27 августа американец одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде над чемпионом UFC Конором Макгрегором.

- Как бы то ни было - у Флойда Мейвезера 50 победи и 0 поражений, - написал Кличко. - Макгрегор был дисциплинирован в дебютном бое. Он показал хорошие боксерские навыки.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция