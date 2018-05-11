Владимир Кличко: "Использование допинга в боксе может закончится трагедией"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал использование допинга в мировом спорте. По его словам, в боксе это может привести к фатальным последствиям.
- Использование допинга – это предательство самой философии, которая лежит в основе спорта, - цитирует Кличко dw.com. - Спорт – это соревнование с целью победы. Но если один из соперников использует допинг, а другой нет, то это – обман. Вы обманываете своих болельщиков. Вы обманываете своих коллег, вы обманываете себя.
В боксе же вы должны одолеть противника. В истории этого вида спорта есть немало примеров летальных исходов. Если вы использовали допинг и во время поединка убили своего соперника, это уже совсем другое. Поэтому если в беге допинг не приводит к фатальным последствиям, то в боксе все может закончится трагедией.
За последние годы ВАДА сделало многое, и они улучшают свою систему борьбы с допингом. Все спортстмены должны проходит допинг-контроль. Быть чистым – моральное обязательство каждого атлета
Дополнительная информация
http://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B