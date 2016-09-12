Владимир Кличко: "Хочу побить Фьюри в его лучшей форме"

Экс-чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко заявил, что всерьез настроен победить Тайсона Фьюри и отобрать у него титулы. Реванш должен состояться 29 октября в Манчестере. Изначально поединок был запланирован на 9 июля, но был отложен из-за травмы британца.

- Я одержим целью вернуть титул, выиграть бой, - цитирует BBC Кличко. - Все может случиться - травмы, перенос поединка, но это нормально, я готов ждать. С нетерпением жду этого боя. Надеюсь, что в конечном счете мы встретимся на ринге, а не на очередной пресс-конференции.

Если бой не пройдет в октябре, я подожду. В конце концов ему придется встретиться со мной. Я хочу, чтобы Фьюри вышел на ринг в лучшей форме. Я хочу побить лучшего Фьюри.

Напомним, что в ноябре 2015 года Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал все четыре титула. Позднее британец был лишен пояса IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.