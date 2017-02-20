Владимир Кличко: "Джошуа сказал, что будут "игры разума", но я не играю в игры"

40-летний украинец Владимир Кличко считает, что опыт поможет ему победить британца Энтони Джошуа в поединке, который состоится в апреле в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA.

– Вы можете быть в отличной форме, быть профессионалом, сильным спортсменом, но единственное, чего нельзя получить просто так, это опыт, – цитирует Boxingscene Кличко. – Недавно на пресс-конференции в Нью-Йорке Джошуа сказал, что на ринге будут "игры разума". Но я не играю в игры. Я серьезно отношусь к своему делу.