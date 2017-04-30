Владимир Кличко: "Джошуа сегодня был лучше"

Украинский боксер Владимир Кличко, уступивший в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа, выразил сожаление по поводу поражения. При этом он признал: британец был лучше.

Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего украинца 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

– Это был бой двух джентльменов, – приводит BBC слова Кличко. – Энтони был лучше сегодня. Очень жаль, что я не смог победить. Я все планировал, но не сработало. Нужно отдать должное сопернику. Поздравляю.