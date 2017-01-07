17:10 | БОКС — Профессиональный

Владимир Хрюнов: "Устинов имеет план, даже если WBA санкционировала бой Бриггса с Окендо"

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Владимир Хрюнов, промоутер Александра Устинова, сообщил, что команда россиянина имеет план действий даже в случае проведения боя за титул регулярного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо, но нужно дождаться официальных бумаг. В пятницу портал Fightnews сообщил, что WBA санкционировала титульный бой между Бриггсом и Окендо, победитель которого свою первую защиту проведет именно против Устинова.

– Нужно быть тонким в этих вещах, – цитирует "Р-Спорт" Хрюнова. – Бриггсу и Окендо разрешили вести переговоры. Но у нас есть план действий и в такой ситуации, о нем расскажем, когда дождемся еще одного документа от WBA. Бой Александра запланирован на 25 февраля в Англии.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170107/1114651187.html

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