Владимир Хрюнов: "Усик и его тренер показали, что бокс – это искусство"

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился с "СЭ" впечатлениями от финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором россиянин Мурат Гассиев по очкам проиграл украинцу Александру Усику. По его словам, победа последнего была абсолютно заслуженной.

- Победа Усика сомнений не вызывает, он действительно заслуженно взял верх, - отметил Хрюнов. – Это великий день для Москвы. Усик и его тренер показали, что бокс – это искусство. Блестящий план на бой и блестящая его реализация! Переполненные трибуны "Олимпийского" – подтверждение того, что это нужно было делать.

- Были ли шансы у Гассиева в такой равной борьбе?

- Были, но одновременно сказался фактор давления самого "Олимпийского". Когда несколько десятков тысяч человек хочет, чтобы ты ударил, это может захлестнуть. Появляется желание нанести один единственный удар, который бы все закончил. Но Мурат – еще очень молодой парень, и в какой-то момент не справился с эмоциями, а пошел вперед, желая нанести тот самый удар. (Игорь НОВИКОВ)

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