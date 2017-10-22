Владимир Хрюнов: "У Гассиева есть все, чтобы стать суперзвездой бокса"

Известный промоутер Владимир Хрюнов отметил, что победа Мурата Гассиева в бое против Кшиштофа Влодарчика, прошедшего в рамках Мировой боксерской серии, была вероятнее всего. По его словам, россиянин проделал четкую работу.

- Ожидали такого быстрого нокаута в этом поединке?

- Это был один из наиболее вероятных исходов, потому что Мурат Гассиев набрал ход и "осетинский экспресс" не остановить. Этим боем он доказал свое право претендовать на звание победителя суперсерии. Он с тренером Абель Санчесом проделал очень четкую работу и разгромил Влодарчика.

- Как оцените его шансы с Дортикосом?

- Думаю, это будет настоящая война, потому что стили у них не сочетаются. У Гассиева мало любительских боев, а у Дортикоса наоборот, большая любительская карьера. Здесь это будет один из ключевых факторов. Думаю, что Дортикос – это серьезное препятствие и если Мурат его пройдет, тогда у меня нет сомнений, что он выиграет суперсерию.

- Кому отдаете предпочтение в этом бое?

- Расцениваю шансы, как пятьдесят на пятьдесят?

- Может ли Гассиев стать суперзвездой бокса?

- У него все для этого есть. Ему еще мало лет, у него есть харизма, а также он делает самое главное, что отличает его от многих наших боксеров – проводит бои в любой стране мира и одерживает победы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)