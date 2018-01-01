Владимир Хрюнов: "Шансы Гассиева и Дортикоса - 50 на 50"

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что у чемпиона WBA Regular в первом тяжелом весе кубинца Юниера Дортикоса и чемпиона IBF россиянина Мурата Гассиева равные шансы на победу в поединке. Боксеры встретятся в полуфинальном матче WBSS 3 февраля 2018 года в Сочи.

- Шансы Гассиева и Дортикоса на победу я оцениваю как пятьдесят на пятьдесят, - цитирует "Р-Спорт" Хрюнова. - Сильные стороны кубинского боксера - сильная мотивация и большое количество боев, проведенных в любительском боксе. Проведение боя в Сочи двояко может сказаться на Мурате - это одновременно будет и поддержка болельщиков, и психологическое давление.

Вероятность победы нокаутом одного из боксеров я оцениваю как достаточно высокую. Я думаю, что многое в день боя будет зависеть от того, в каком настроении будет находиться Дортикос.