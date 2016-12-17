Владимир Хрюнов: "С людей, которые давали Поветкину такие препараты, нужно жестко спросить"

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов признался, что шокирован ситуацией вокруг Александра Поветкина. Бой россиянина с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC был отменен из-за обнаружения в допинг-пробе Поветкина запрещенного вещества остарина.

– Я был просто шокирован этой новостью. С людей, которые следили за этой ситуацией и давали ему такие препараты, нужно жестко спросить, – отметил Хрюнов. – Виновные должны понести серьезное наказание. Сегодня ночью во Франции жестко был арестован боксер Ганбоа. Его допинг-проба оказалась положительной, полиция ворвалась в его номер, в котором был найден запрещенный препарат. Теперь ему и его менеджеру грозит уголовная ответственность. (Сергей ФИШ)