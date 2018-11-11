Владимир Хрюнов: "Белью показал максимум, Усик подтвердил свой высочайший класс"

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Белью. 31-летний Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

– У этого боя был один исторический фактор – поединок Кости Цзю и Рики Хаттона состоялся на той же арене в Манчестере в 2005 году (Хаттон одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, используя грязные приемы. – Прим. "СЭ"). Поэтому и сейчас существовали опасения по поводу возможных манипуляций с небоксерскими вещами с английской стороны, – говорит Хрюнов. – Но этого не произошло. Времена меняются. Бой получился честным. Белью показал максимум, а Усик еще раз подтвердил свой высочайший класс.

– Показалось, что Усик шел как машина к этой победе, Белью же прыгнул выше головы, продержавшись восемь раундов.

– Не думаю, что это так. Просто Белью и Усик – два совершенно разных по стилю боксера, поэтому и бой получился такой непростой. Усик проделал тяжелую и большую работу на тренировках, она и дала такой результат. (Игорь Новиков)