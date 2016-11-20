Владимир Гендлин: "Ковалев выиграл у Уорда. Пусть и не слишком убедительно"

Сегодня. Лас-Вегас. Андре УОРД не сразу поверил в победу. Фото AFP

Знаменитый комментатор профессионального бокса Владимир Гендлин считает, что Сергей Ковалев имел преимущество в поединке с Андре Уордом, а судьи приняли предвзятое решение в пользу американца. В Лас-Вегасе чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Ковалев потерпел первое поражение в карьере и потерял все свои титулы – три судьи отдали предпочтение Уорду с одинаковым счетом 114-113.

– Как вы считаете, справедливо ли решение судей отдать победу Уорду? – вопрос Гендлину.

– На мой взгляд, нет. Полагаю, что Сергей, пусть и не так убедительно, как всегда, но бой выиграл!

– Можно ли такое решение назвать заговором против русских?

– Почему сразу заговор, какой в этом смысл? Лишить Ковалева победы? Не думаю, что здесь был заговор.

– Какие ошибки допустил Ковалев?

– К сожалению, ошибки, действительно, присутствовали. Сергей был однообразен, позволил Уорду себя "измотать". Это стихия Андре – "изматывать" противника. В конце боя Ковалев смотрелся не слишком убедительно.

– Как оцениваете выступление американца?

– Уорд тоже ничем не удивил. Он делал то же, что и всегда. Повторял все свои тактические ходы. Что-то удавалось, что-то – нет.

– Кто из боксеров, на ваш взгляд, владел преимуществом?

– Небольшое преимущество было у Ковалева. Но, в целом, бой был относительно равным.

– Нужен ли Ковалеву максимально быстрый реванш?

– Все будет зависеть от того, как договорятся между собой команды обоих боксеров. Насколько мне известно, в контракте Сергея Ковалева пункт о реванше есть. Когда Уорд захочет дать реванш, тогда он и состоится.

– Давайте представим, что вы оказались на месте судьи, и у вас есть возможность назвать победителя. Уорд или Ковалев?

– Наверное, отдал бы победу Ковалеву. (Любовь КОНЯЕВА)