Владимир Гендлин: "Ковалев выиграл у Уорда. Пусть и не слишком убедительно"

Знаменитый комментатор профессионального бокса Владимир Гендлин считает, что Сергей Ковалев имел преимущество в поединке с Андре Уордом, а судьи приняли предвзятое решение в пользу американца. В Лас-Вегасе чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Ковалев потерпел первое поражение в карьере и потерял все свои титулы – три судьи отдали предпочтение Уорду с одинаковым счетом 114-113.
– Как вы считаете, справедливо ли решение судей отдать победу Уорду? – вопрос Гендлину.
– На мой взгляд, нет. Полагаю, что Сергей, пусть и не так убедительно, как всегда, но бой выиграл!
– Можно ли такое решение назвать заговором против русских?
– Почему сразу заговор, какой в этом смысл? Лишить Ковалева победы? Не думаю, что здесь был заговор.
– Какие ошибки допустил Ковалев?
– К сожалению, ошибки, действительно, присутствовали. Сергей был однообразен, позволил Уорду себя "измотать". Это стихия Андре – "изматывать" противника. В конце боя Ковалев смотрелся не слишком убедительно.
– Как оцениваете выступление американца?
– Уорд тоже ничем не удивил. Он делал то же, что и всегда. Повторял все свои тактические ходы. Что-то удавалось, что-то – нет.
– Кто из боксеров, на ваш взгляд, владел преимуществом?
– Небольшое преимущество было у Ковалева. Но, в целом, бой был относительно равным.
– Нужен ли Ковалеву максимально быстрый реванш?
– Все будет зависеть от того, как договорятся между собой команды обоих боксеров. Насколько мне известно, в контракте Сергея Ковалева пункт о реванше есть. Когда Уорд захочет дать реванш, тогда он и состоится.
– Давайте представим, что вы оказались на месте судьи, и у вас есть возможность назвать победителя. Уорд или Ковалев?
– Наверное, отдал бы победу Ковалеву. (Любовь КОНЯЕВА)
Проба положительна
Заговор!! Вилы..как достало это читать..
14:12
докторр
Ну какой из Гендлина знаменитый комментатор?! Скучный, умеющий вести ленивый коммент уже состоявшегося боя...
13:29