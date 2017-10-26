Виталий Сланов: "Удар по печени? Это у Гассиева давно"

Тренер чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов в интервью "СЭ" подвел итоги боя с Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.

– План на бой с Влодарчиком, похоже, был выполнен на сто процентов?

– На самом деле, он был немного другим. Закончить бой мы хотели досрочно, но во второй половине, после 5-7 раунда. Работа шла как надо, переводили удары с корпуса на голову, с головы на корпус. Абель Санчес руководил боем, каждый раунд что-то корректировал. И перед третьим раундом сказал Мурату, что надо прибавлять – по первым двум раундам было ясно, что Влодарчик боксировать не будет, будет избегать боя. В общем, получилось все так, как задумали, просто немного раньше.

– Удар по печени становится фирменным знаком Гассиева.

– Это у него давно, можно посмотреть старые бои. Много было эффективных ударов по корпусу, многие падали. Мурат сейчас взрослеет, совершенствуется, тем более что попал у Санчеса в такую среду – они там работают с Геннадием Головкиным, с Костей Пономаревым, Денисом Шафиковым. У них рабочая атмосфера – просто сказка! Мурат прибавляет, взрослеет. И то, что было наработано раньше, усовершенствовали. (Елена СОБОЛЬ)