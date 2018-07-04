Виталий Сланов: "У Гассиева есть все для победы, он будет лучше, чем в бою с Дортикосом"

Первый тренер россиянина Мурата Гассиева Виталий Сланов прокомментировал предстоящий бой с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

​– Когда твой ученик боксирует, это и гордость, и ответственность, и, конечно, надежда на победу. Судя по всему, это будет самый серьезный соперник в его карьере, – цитирует Сланова пресс-служба ФБР. – Усик – супербоец, выдающийся боксер. Классный любитель и очень классный профессионал. Это будет самый важный бой в карьере Мурата.

Побеждать Усика можно за счет духа, воли, желания, мощи и мастерства – должно быть все в комплексе. У Мурата есть все для победы, в этом бою он будет еще лучше, чем в предыдущем. Он моложе соперника, с каждым боем он прибавляет. Усику уже 31, такого прогресса нет, а Гассиеву все еще 24, так что надеемся, что он снова покажет хороший прогресс.

У Усика можно выиграть досрочно, если остановить его, но если разбивать, не давать ему пространства, можно выиграть и по очкам. Но, конечно, чтобы сомнений не было, надо выигрывать досрочно. Думаю, Мурату это по силам.

Думаю, сам Усик будет демонстрировать движения и скорость – он попытается продержаться весь бой на дистанции и обыгрывать за счет скорости рук и быстрых ног, высочайшего класса, чтобы выиграть по очкам.

Будет бой двух выдающихся боксеров, он в любом случае получится ярким. Надеюсь, что победа все равно будет за Гассиевым.

Мурат не похож на обычных боксеров, которые тренируются в Америке и ведут себя вызывающе. Он очень интеллигентный, достойно ведет себя со всеми соперниками и уважает их, к Усику у него тоже такое отношение – не наигранное, он действительно уважает его как выдающегося бойца. И в любом случае в бою не будет ничего личного, Мурат просто выйдет и сделает свое дело. Поединок уникальный, четыре пояса на кону, думаю, его можно поставить в один ряд с величайшими поединками.