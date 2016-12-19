Виталий Мутко: "Команде Поветкина нужно открытое и спокойное разбирательство"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что команде боксера Александра Поветкина необходимо открытое и спокойное разбирательство в ситуации с положительной допинг-пробой. В субботу стало известно, что в анализах спортсмена, взятых перед боем за пояс временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, был найден остарин.

Промоутер Поветкина Андрей Рябинский исключил умышленное применение остарина, но предположил, что в случае дисквалификации 37-летний боксер может завершить карьеру. Сам спортсмен, как и его команда, отмечали, что не понимают, откуда в его организме взялось запрещенное вещество.

- Надо, чтобы команда Поветкина и он сам объясняли эту ситуацию, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Это за рамками спорта, который организуется и поддерживается государством, это профессиональный спорт. Здесь свои правила, регламенты. Люди готовятся к такому титульному бою и находятся под таким жестким допинг-контролем… Умышленно себя что ль в эту сторону направлять?

Это непонятно совершенно. Нужно разбираться, что и как произошло. Нужно открытое разбирательство и спокойно работать. Но повторюсь, это профессиональный спорт, и Александру вместе со своей командой разбираться в этом вопросе.