11:10 | БОКС — Профессиональный

Виталий Мутко: "Команде Поветкина нужно открытое и спокойное разбирательство"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что команде боксера Александра Поветкина необходимо открытое и спокойное разбирательство в ситуации с положительной допинг-пробой. В субботу стало известно, что в анализах спортсмена, взятых перед боем за пояс временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, был найден остарин.

 
Справа налево: русский витязь Александр Поветкин, русский богатырь (возможно, первый на Руси допингист) Илья Муромец и еще один русский богатырь, Алексей Ловчев, который въехал на должность советника губернатора на белом коне.Илья Муромец тоже принимал допинг

Промоутер Поветкина Андрей Рябинский исключил умышленное применение остарина, но предположил, что в случае дисквалификации 37-летний боксер может завершить карьеру. Сам спортсмен, как и его команда, отмечали, что не понимают, откуда в его организме взялось запрещенное вещество.

- Надо, чтобы команда Поветкина и он сам объясняли эту ситуацию, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Это за рамками спорта, который организуется и поддерживается государством, это профессиональный спорт. Здесь свои правила, регламенты. Люди готовятся к такому титульному бою и находятся под таким жестким допинг-контролем… Умышленно себя что ль в эту сторону направлять?

Это непонятно совершенно. Нужно разбираться, что и как произошло. Нужно открытое разбирательство и спокойно работать. Но повторюсь, это профессиональный спорт, и Александру вместе со своей командой разбираться в этом вопросе.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161219/1113968863.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

С себя бы начал и мы бы навсегда закрыли эту тему.

11:54

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