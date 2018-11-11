Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Белью

Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поздравил Александра Усика с победой над Тони Белью.

- Поздравляю Александра Усика и Украину с победой!, - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке. - Это был сложный двух сильных соперников. И победил сильнейший! Спасибо, Саша, за эмоции, которые получили миллионы зрителей от твоего напряженного и зрелищного боя, за твою волю к победе, за победу в честь Украины!

31-летний Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.