Виталий Кличко: "Мой брат нокаутирует Джошуа"

Бывший чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко уверен, что его брат Владимир победит британца Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона по версии IBF, WBA и IBO. По мнению Кличко-старшего, Владимир нокаутирует 27-летнего соперника.

– Нас ждет интересный бой: два тяжеловеса, два олимпийских чемпиона в разном возрасте, – цитирует Sky Sports Кличко-старшего. – Я видел, как готовился мой брат. Никто, конечно, не идеален. У всех свои сильные и слабые стороны. Слабость моего брата – концентрация. Владимир не был на сто процентов сосредоточен на борьбе с Тайсоном Фьюри, поэтому он проиграл. Сейчас же он хорошо готов. Я никогда не видел своего брата таким сосредоточенным. У Владимира отличная техника, отличная форма. И главное – огромный опыт. Если Владимир будет сконцентрирован, у Джошуа не останется шансов. Уверен, что Владимир нокаутирует Джошуа.