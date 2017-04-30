Видеообзор боя Энтони Джошуа - Владимир Кличко

Британский боксер Энтони Джошуа минувшей ночью в бою за звание чемпиона мира по версии IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе победил Владимира Кличко. Боец с Туманного Альбиона в 11 раунде дважды отправил в нокдаун украинского тяжеловеса. Таким образом он смог завоевать два пояса.

Теперь на счету 27-летнего Джошуа 19 побед в 19 боях и все нокаутом. Для 41-летнего Кличко это поражение стало пятым в карьере в 64 боях. Для украинского боксера этот бой стал первым почти за 1,5 года. По мнению известного промутера Владимира Хрюнова, именно долгое отсутствие официальных схваток сыграло решающую роль в поражении некогда непобедимого чемпиона.

ВИДЕООБЗОР БОЯ

"СЭ" вел трансляцию поединка