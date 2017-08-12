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Видео дня: Макгрегор нокаутирует спарринг-партнера

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Руководитель UFC Дана Уайт в своем Инстаграме опубликовал видеозапись нокдауна бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Американец выступает в роли спарринг-партнера Конора Макгрегора перед боем с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейуэзером-младшим.

Напомним, после появления в сети фотографий лежащего на полу Малиньяджи, спортсмен из США заявил, что Макгрегор подтасовал факты. Он утверждал что ирландец толкнул его. Затем он покинул тренировочный лагерь чемпиона UFC.

Бой между Мейуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

 

Here is the video everyone wanted to see of Conor vs Paulie Malignaggi former IBF and WBA World Champion @thenotoriousmma

Публикация от Dana White (@danawhite) Авг 11 2017 в 8:46 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zoolord

Из этих камер видно, что сам свалился. Но были ли камеры с другой стороны?

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