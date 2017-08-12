Видео дня: Макгрегор нокаутирует спарринг-партнера

Руководитель UFC Дана Уайт в своем Инстаграме опубликовал видеозапись нокдауна бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Американец выступает в роли спарринг-партнера Конора Макгрегора перед боем с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейуэзером-младшим.

Напомним, после появления в сети фотографий лежащего на полу Малиньяджи, спортсмен из США заявил, что Макгрегор подтасовал факты. Он утверждал что ирландец толкнул его. Затем он покинул тренировочный лагерь чемпиона UFC.

Бой между Мейуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.