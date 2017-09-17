Вице-президент Федерации бокса Казахстана: "Судьи как-то иначе смотрели бой между Головкиным и Альваресом"

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко отметил, что считает казахстанца Геннадия Головкина победителем боя против Сауля Альвареса. Он также добавил, что, если бы поединок проходил не в Америке, Головкину бы присудили победу.

– Считаю, в принципе, что бой выиграл Головкин. Однако хотелось бы отметить, что не видно было у него серийности, настроенности на жесткий удар, – приводит Sports.kz слова Демьяненко. – Канело показал, что обострять не хочет, пытался вымотать нашего боксера. Теперь его команда может обыграть ситуацию с матчем-реваншем. Думаю, что он теперь состоится. Решение судей нет смысла оспаривать.



– Можно ли говорить, что Канело выиграл этот поединок тактически?

– Не считаю так. Головкин правильно построил бой, старался забирать концовку каждого раунда. А Канело их отдавал. Судьи как-то иначе смотрели на этот бой. Считаю, что если бы данный поединок проводился не в Америке, Геннадий его бы выиграл.

Один из судей боя отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес