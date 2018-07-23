Вице-премьер Украины обвинил Усика в разрушении мнения об "агрессии" РФ

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко остался недоволен тем, что украинский боксер Александр Усик провел бой в Москве против россиянина Мурата Гассиева. По его словам, такие мероприятия подрывают информационную политику киевских власте об "агрессии" со стороны России.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире никто не поверит. Только в "дружбу". Это серьезно", - написал Кириленко в Твиттере.

Бой состоялся 21 июля в спорткомплексе "Олимпийский" и сборал полные трибуны. Перед поединком зрители поприветствовали украинского боксера и исполнение гимна Украины. Усик победил Гассиева в 12-ти раундах единогласным решением судей.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. – В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г.

Гассиев - Усик: все испортили украинские политики