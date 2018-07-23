17:56 | Бокс — Профессиональный

Вице-премьер Украины обвинил Усика в разрушении мнения об "агрессии" РФ


Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко остался недоволен тем, что украинский боксер Александр Усик провел бой в Москве против россиянина Мурата Гассиева. По его словам, такие мероприятия подрывают информационную политику киевских власте об "агрессии" со стороны России.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире никто не поверит. Только в "дружбу". Это серьезно", - написал Кириленко в Твиттере.

Бой состоялся 21 июля в спорткомплексе "Олимпийский" и сборал полные трибуны. Перед поединком зрители поприветствовали украинского боксера и исполнение гимна Украины. Усик победил Гассиева в 12-ти раундах единогласным решением судей.

 

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